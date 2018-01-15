Банки в России на комиссионных сборах в 2017 году заработали 854 млрд рублей

Москва, 15 января. Комиссионные доходы банков в 2017 году выросли на 18% — до 854,4 миллиарда рублей по итогам девяти месяцев.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на рейтинг, созданный на основе данных ЦБ, кредитные организации перестраивают бизнес-модели в поисках новых источников роста прибыли.

Отмечается, что финансовые организации за девять месяцев прошлого года заработали с комиссий с физических и юридических лиц 854,4 миллиарда рублей.

Напомним, банки взимают дополнительную плату за услуги компаниям и населению. Это могут быть платежи с карт на карты физлиц-клиентов других кредитных организаций, годовое обслуживание карт и другие.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для отказа в валютных операциях. Согласно новым правилам, банки могут отказать в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям законодательства РФ, а также в случае непредставления необходимых документов.