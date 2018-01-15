Трамп пообещал разобраться с проблемой ложных оповещений о тревоге

Вашингтон, 15 января. Дональд Трамп пообещал решить проблему со срабатыванием на Гавайях ложной тревоги о приближении ракеты.

Как сообщают «Известия», об этом президент США заявил накануне во время общения с журналистами, добавив, что американские власти надеются, что подобного впредь не повторится.

«Отчасти это произошло из-за того, что люди на грани, но, возможно, в конце концов, мы разрешим проблему КНДР, и они не будут не грани», — прокомментировал случившееся на Гавайях Дональд Трамп.

Напомним, что накануне жители американского штата получили ложное смс-сообщение о «ракетном нападении». Как оказалось, ошибочная рассылка предупреждения произошла из-за человеческого фактора.

Добавим, что президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал ФЗ «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».