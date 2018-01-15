Штрафы за побои предлагают заменить арестом в России

Москва, 15 января. Денежное наказание за побои планируется исключить из Кодекса об Административных правонарушениях РФ.

Как пишет газета «Известия», введение такой меры прорабатывают МВД и Минюст. Отмечается, что участники драки будут наказываться административным арестом и обязательными работами. Побои, которые были совершены впервые и не причинили вред здоровью, станут административным правонарушением.

До 1 июня 2018 года будет решен вопрос об исключении санкции в виде штрафа из ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». После исключения штрафа, в КоАП останется только два других вида наказания за побои — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Как пишет СМИ, штраф оставят для лиц, которых нельзя арестовать или принудить к работам (инвалиды, больные заразными инфекциями).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Соответствующие деяния исключены из Уголовного кодекса. Повторные случаи насилия остаются уголовными преступлениями.