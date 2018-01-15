Для российских военных создадут «умные» противокрышевые мины

Москва, 15 января. Российские военные получат умную противокрышевую мину ПТКМ-1Р, которая способна самостоятельно выследить и поразить танк противника в наименее защищенную верхнюю часть башни. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщают «Известия».

ПТКМ-1Р весит 20 кг и габаритами напоминает обычный огнетушитель. Установка мины производится вручную. После этого ПТКМ-1Р может провести на боевом взводе при температуре от минус 40 до плюс 30 градусов до 10 суток. По истечении срока, чтобы не представлять опасность для мирного населения, мина может самоликвидироваться.

ПТКМ-1Р оснащена комбинированным сейсмическим и тепловым датчиком, который способен обнаружить танки и бронемашины противника на расстоянии до 250 метров. Как только техника оказывается в зоне поражения, мина выстреливает боеприпас на несколько десятков метров вверх. Он, с помощью реагирующего на тепло двигателя тепловизора, находит цель и поражает ее ядром из раскаленного метала в наименее защищенную часть — крышу башни.

По данным издания, разработка уникальной мины уже завершается, ее опытные образцы проходят испытания.