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В МВД рассказали об актуальных «трендах» киберпреступности в России
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    В МВД рассказали об актуальных «трендах» киберпреступности в России

    6:17  15 Января 2018  /обновлено: 6:17  15 Января 2018
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    В МВД рассказали об актуальных «трендах» киберпреступности в России

    Москва, 15 января. Заместитель начальника отдела управления «К» МВД РФ Александр Вураско рассказал «Известиям» об актуальных «трендах» киберпреступности в России.

    По словам полицейского, в прошлом году мошенники предпринимали несколько серьезных атак на банки относительно новыми способами. Например, в последнее время получил распространение способ хищения через обналичивание фиктивных банковских карт.

    Кроме того, одним из наиболее популярных способов заработка у хакеров является «положить» компьютерную систему банка - киберпреступники выводят из строя чужие серверы либо за вознаграждение от конкурентов пострадавшей компании, либо ради выкупа.

    Также в 2017-м большое распространение получил скрытный майнинг криптовалюты. Например, был задержан сисадмин Центра управления полетами госкорпорации по организации воздушного движения, который оборудовал ферму по майнингу крипты прямо на рабочем месте.

    Кроме прочего, злоумышленники в ушедшем году начали активную охоту на держателей криптовалюты и криптовалютные биржи - создатели «троянов» для фишинга в Сети затачивают свои продукты под проникновение в биткоин-кошельки.

    Также, по словам заместителя начальника отдела управления «К» МВД РФ Александр Вураско, набирает обороты способ дистанционного отъема денег с помощью фальсификации объявления о помощи больным людям.

    В МВД рассказали об актуальных «трендах» киберпреступности в России

    Добавим, что в августе прошлого года Владимир Путин распорядился принять предложение правительства о подписании соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.
     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #владимир путин #путин #россия #хакеры #киберпреступления
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