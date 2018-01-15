Ученые рассказали, чем грозит глобальное потепление через 25 лет

Москва, 15 января. В ближайшие 25 лет из-за вызванных глобальным потеплением разливов рек могут пострадать десятки миллионов человек во многих регионах мира. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает «Ридус».

Серьезные меры для защиты от наводнений придется принимать в Северной Америке, Центральное Европе, Африке, Китае, Индии, Пакистане и Индонезии. По оценкам экспертов, количество проживающего в зонах риска населения только в США увеличится со 100 тысяч человек, до миллиона. В КНР в зоне риска будут проживать до 55 млн человек.

Авторы исследования подчеркивают, что в ближайшие 25 лет тенденцию к потеплению климата изменить не получится. Однако то, что будет в более отдаленном будущем, зависит от принимаемых сейчас мер.

Напомним, в России продолжает совершенствоваться экологическое законодательство. В конце 2017 года RT сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе мусора.