Доверенным лицом Путина в Севастополе стал музейщик-общественник

Севастополь, 15 января. Руководитель музейного комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин стал доверенным лицом Владимира Путина.

Как сообщает региональная ИА «КрымPRESS», таким образом, в Крыму и Севастополе доверенными лицами кандидата в президенты РФ Путина стали трое: кроме Володина, это — Борис Левин и Светлана Мельникова.

«Воспринял это как честь, потому что фигура нашего президента лично для меня вызывает огромное уважение, особенно в связи с теми событиями, которые повлекли за собой воссоединение Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году», — заявил Валерий Володин в эфире одного из местных телеканалов.

Добавим, что на днях общественный совет крымско-татарского народа и крымско-татарская организация «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») приняли резолюцию о поддержке на выборах кандидатуры действующего главы государства Путина.

Напомним, что как сообщил пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов, у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет страниц и аккаунтов в социальных сетях.