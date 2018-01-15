Жители Уфы рассказали, почему они оставляют подписи за Путина

Уфа, 15 января. В Региональной общественной приемной главы правительства Дмитрия Медведева в столице Башкирии и в местных приемных 14 января собирали более 300 подписей в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает информационно-новостной портал Gorobzor.ru.

Помимо региональной приемной Медведева в Уфе, подписи также собирали в местных приемных в Салавате, Нефтекамске, Стерлитамаке и Октябрьском. Всего за день в поддержку выдвижения Владимира Путина оставили свои подписи более 300 человек. До обеда поставить подписи пришли 20 человек. Свое решение они объяснили тем, что считают Владимира Путина сильным лидером.

«У меня лично вызывает доверие все то, что происходит при президенте Владимире Путине, поэтому я решил его поддержать. Если он снова станет президентом, то я надеюсь, у него получится укрепить экономику нашей страны», — цитирует жителя Уфы Романа Вахитова издание.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что 14 января сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в президентских выборах проходил на сотнях площадок партии «Единая Россия» во всех 85 регионах страны.