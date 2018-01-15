Эксперты рассказали, как уровень образования влияет на продолжительность жизни

Москва, 15 января. Ученые-демографы из РАНХиГС рассказали, как уровень образования жителей России влияет на продолжительность здоровой жизни.

Как сообщают «Известия», общий смысл опубликованного доклада сводится к тому, что среди россиян, которые получили высшее образование, примерно вдвое меньше людей с хроническими заболеваниями, чем среди граждан, которые окончили только среднюю школу.

Так среди жителей России в возрасте 25–29 лет серьезные хронические заболевания имеют 2,2% людей с «вышкой» и 4,7% нигде не учившихся после школы. Для группы 30–34 лет соответствующие показатели составляют 2,5 и 5,9%, а для 35–39-летних — 3,2 и 7%.

«Если утрировать, это выглядит так: чем у человека выше образование, тем меньше он пьет», — пояснил изданию один из авторов работы заместитель завлабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Как считают эксперты, более высокий уровень здоровья у людей с высшим образованием — это следствие осознанного подхода к жизни, который заставляет их поддерживать социальную и физическую активность.

Добавим, что в июле Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Согласно документу, власти на местах наделяются правом оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.