выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Президент Афганистана заявил, что без поддержки США афганская армия не продержится и полгода
Россия
Эксперты рассказали, как уровень образования влияет на продолжительность жизни
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты рассказали, как уровень образования влияет на продолжительность жизни

    5:37  15 Января 2018  /обновлено: 5:37  15 Января 2018
    70

    Эксперты рассказали, как уровень образования влияет на продолжительность жизни

    Москва, 15 января. Ученые-демографы из РАНХиГС рассказали, как уровень образования жителей России влияет на продолжительность здоровой жизни.

    Как сообщают «Известия», общий смысл опубликованного доклада сводится к тому, что среди россиян, которые получили высшее образование, примерно вдвое меньше людей с хроническими заболеваниями, чем среди граждан, которые окончили только среднюю школу.

    Так среди жителей России в возрасте 25–29 лет серьезные хронические заболевания имеют 2,2% людей с «вышкой» и 4,7% нигде не учившихся после школы. Для группы 30–34 лет соответствующие показатели составляют 2,5 и 5,9%, а для 35–39-летних — 3,2 и 7%.

    «Если утрировать, это выглядит так: чем у человека выше образование, тем меньше он пьет», — пояснил изданию один из авторов работы заместитель завлабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

    Как считают эксперты, более высокий уровень здоровья у людей с высшим образованием — это следствие осознанного подхода к жизни, который заставляет их поддерживать социальную и физическую активность.

    Эксперты рассказали, как уровень образования влияет на продолжительность жизни

    Добавим, что в июле Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

    Согласно документу, власти на местах наделяются правом оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #путин #вуз #демография #зож
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Российский «Циркон» опасен для авианосцев США — СМИ Германии

      6:59 15 Января 2018 2467
      Читать
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 15 января 06.00: «Ан-Нусра» применила химоружие, ВКС РФ и САА продвинулись в Алеппо
      5:09
      Сегодня

      В Раде заподозрили Порошенко в госизмене из-за обещания не вредить России
      0:47
      Сегодня

      Пушков обвинил США в намерении расчленить Сирию, создавая «силы безопасности»

      23:04
      Вчера

      Епископ рассказал, как Путин прибыл на Валаам

      16:55
      Вчера

      Сирия: военные при разминировании Акербата сделали неожиданную находку

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 31767

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7318

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7104

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12577

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12175
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

      Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

      2:26   15 Января 2018
      415
      Американский преподаватель напомнил Вашингтону, кому принадлежит Крым

      Американский преподаватель напомнил Вашингтону, кому принадлежит Крым

      2:13   15 Января 2018
      15311
      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      13:55   14 Января 2018
      1666
      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      12:16   14 Января 2018
      6065