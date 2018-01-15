«Единая Россия» помогла предвыборному штабу Путина со сбором подписей

Москва, 15 января. Партия «Единая Россия» на один день предоставила свои региональные общественные приемные волонтерам, собирающим подписи в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, приемные расположены во всех 85 региона России. Их двери были открыты для волонтеров в минувшее воскресенье 14 января с 9 до 19 часов.

«По просьбе сборщиков подписей мы сегодня открыли несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах», — цитирует председателя комиссии президиума генерального совета ЕР по работе с обращениями граждан Галину Карелову издание.

В партии отметили, что речь идет об оказании технической помощи, так как в сборе подписей или агитации за кандидата-самовыдвиженца «Единая Россия» не участвует.

Напомним, ранее RT сообщила, что предвыборный штаб Владимира Путина уже собрал 538 тысяч подписей в его поддержку.