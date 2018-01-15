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Трамп не считает себя расистом
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    Трамп не считает себя расистом

    5:19  15 Января 2018  /обновлено: 5:19  15 Января 2018
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    Трамп не считает себя расистом

    Вашингтон, 15 января. Дональд Трамп накануне сделал заявление, отметив, что не считает себя расистом.

    Как сообщает «Газета.ru», президент США заявил, что не является расистом и не делал оскорбительных заявлений в адрес стран третьего мира, общаясь с журналистами, комментируя сообщения некоторых СМИ.

    Напомним, что в пятницу некоторые издания сообщили о том, что Трамп на совещании по иммиграции с сенаторами заявил, что некоторые мигранты прибывают в Америку из стран, являющихся «грязными дырами».

    «Нет, я не расист. Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью», — сказал в воскресенье президент Соединенных Штатов, добавив, что никогда не говорил о «грязных дырах».

    Добавим, что в декабре Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий ратификацию соглашения с Узбекистаном по трудоустройству граждан этой страны в России.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #путин #дональд трамп #сша #миграция
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