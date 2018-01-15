В Раде заподозрили Порошенко в госизмене из-за обещания не вредить России

Киев, 15 января. Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй заявил о намерении направить в СБУ запрос по факту госизмены президента страны Петра Порошенко. Об этом парламентарий сообщил в социальной сети Facebook.

Куприя встревожили показанные грузинским телеканалом «Рустави-2» заявления, якобы написанные Петром Порошенко в 2007 году, после того как его не пустили на территорию России. В одном из документов содержится обещание неукоснительно соблюдать российские законы и не заниматься антироссийской деятельностью.

«Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году», — написал Куприй.

Также парламентарий указал на необходимость выяснить, как часто и с какой целью Порошенко посещал Россию и с кем контактировал.

Напомним, несмотря на негативное отношение украинского руководства к России, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы вернуть Украине оставленную в Крыму военную технику. Об этом сообщает телеканал «360». Президент отметил, что техника находится «в плачевном состоянии».