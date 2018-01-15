В России разрабатывают военный мобильный госпиталь на базе транспортного самолета

Москва, 15 января. Для российских военных медиков создадут транспортный самолет Ил-76МА, который сможет эвакуировать раненых или оказывать им помощь на месте. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщают «Известия».

Самолеты оснастят современными медицинскими модулями с диагностическим и операционным оборудованием. Модули будут иметь габариты универсальных авиационных контейнеров и весить 20 тонн. Их разработка уже завершается, в будущем модули планируется устанавливать на созданные на базе самолетов Ил-76МД-90А аэромобильные госпитали Ил-76МА.

Ожидается, что каждый самолет будет оснащен несколькими модулями для проведения операций и одним диагностическим модулем. Аэромобильный госпиталь получит запасы, которые позволят ему работать автономно в течение нескольких недель, на его борту будет возможно проведение самых сложных операции. В случае необходимости военные медики смогут выгрузить модули с Ил-76МА и использовать для создания полевого госпиталя.

Напомним, ранее сайт RT сообщил, что президент России Владимир Путин рассказал о готовности передать Украине оставшуюся в Крыму украинскую военную технику. Президент отметил, что техника находится в «плачевном состоянии».