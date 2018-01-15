По делу Керимова во Франции задержали швейцарского бизнесмена

Париж, 15 января. В Ницце взяли под стражу бизнесмена из Швейцарии Александра Штудхальтера, который, предположительно, связан с делом члена Совфеда России Сулеймана Керимова. Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает «Ридус».

Штудхальтера подозревают в том, что он был подставным лицом при приобретении недвижимости на Лазурном берегу и отмывании полученных путем уклонения от уплаты налогов средств. Швейцарский бизнесмен отрицает все обвинения. Распоряжение о задержании Штудхальтера выдал тот же следователь, который расследует дело Сулеймана Керимова.

Напомним, дело, обвиняемым по которому проходит российский сенатор, расследуется во Франции с конца 2014 года. Керимова задержали в ночь на 21 ноября 2017 года, на следующий день сенатору предъявили обвинения в отмывании полученных путем уклонения от налогов средств.