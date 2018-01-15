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Россия может ввести санкции против причастных к отстранению российской сборной от Олимпиады в Пхенчхане
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    Россия может ввести санкции против причастных к отстранению российской сборной от Олимпиады в Пхенчхане

    4:07  15 Января 2018  /обновлено: 4:07  15 Января 2018
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    Россия может ввести санкции против причастных к отстранению российской сборной от Олимпиады в Пхенчхане

    Москва, 15 января. После завершения зимней олимпиады в Пхенчхане Россия введет ограничительные меры против некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова сообщают «Известия».

    По данным издания, решение о привлечении к ответственности стоящих за отстранением российской сборной от Олимпиады лиц было принято 12 декабря на собрании парламентариев, дипломатов и спортсменов. В настоящее время Москва определяет людей, которые стоят за отстранением российской сборной от зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Под санкции могут попасть до 10 человек, при этом не все из них являются функционерами WADA.

    «Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной», — подчеркнул Климов.

    Сенатор отметил, что сейчас главное «чтобы наши спортсмены могли достойно выступить». Определят виновных и «раздадут по заслугам» уже после завершения Олимпийских игр.

    По данным источников издания, против стоящих за отстранением российских спортсменов людей могут быть возбуждены уголовные дела. Им также могут ограничить въезд на территорию России. Среди возможных фигурантов уголовных дел есть граждане Великобритании и США.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир путин подписал закон об отстранении тренеров за нарушение антидопинговых правил.  

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    Автор: Виталий Малясев
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    #санкции #россия #wada #олимпийские игры
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