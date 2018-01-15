Европарламент рекомендует сделать 9 мая выходным днем в ЕС

Брюссель, 15 января. В одобренной на последней сессии Европарламента в 2017 году резолюции европейские депутаты рекомендовали сделать 9 мая государственным праздником и выходным днем в странах ЕС. Об этом сообщают «Известия».

Пункт с предложением сделать 9 мая «общеевропейским праздником для укрепления чувства принадлежности к европейской семье» содержится в резолюции по правам человека Европарламента. Документ уже направлен Еврокомиссии, Совету Евросоюза, правительствам и парламентам стран участниц ЕС и уполномоченному по правам человека.

Резолюция Европейского парламента носит рекомендательный характер. Окончательное решение о судьбе 9 мая будут принимать национальные правительства. По данным издания, европейские правозащитники уже составили петицию в поддержку идеи европейских парламентариев. Сбор подписей начнется в ближайшие дни.

Напомним, в ЕС 9 мая празднуют День Европы, Днем Победы считается 8 мая. Тем не менее, в ряде европейских стран празднование победы во Второй Мировой войне проходит в один день с Россией — 9 мая.