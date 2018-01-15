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РАН выпустила оптимистический прогноз по росту цен на нефть
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    РАН выпустила оптимистический прогноз по росту цен на нефть

    3:15  15 Января 2018  /обновлено: 3:15  15 Января 2018
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    РАН выпустила оптимистический прогноз по росту цен на нефть

    Москва, 15 января. В 2018 году средняя цена за баррель нефти составит 60 долларов, в 2020 году за бочку будут давать 67 долларов. Об этом со ссылкой на микропрогноз Института народохозяйственного прогнозирования РАН сообщают «Известия».

    По мнению специалистов, рост цен на нефть поддержат увеличение спроса на мировом рынке на 1% в год и действие сделки стран ОПЕК по заморозке добычи. В 2018 году средняя цена сырья составит 60 долларов за баррель, в 2019 — 62 доллара, в 2020 — 67 долларов.

    Эксперты отмечают, что негативно на ценах скажется увеличение добычи сланцевой нефти в США.

    «Сейчас цена нефти находится вблизи $70 за баррель, но выше она вряд ли поднимется. США постепенно размораживают свои сланцевые месторождения, и это будет сдерживать рост цен», — цитирует замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва издание.

    В то же время Широв подчеркнул, что американская нефть окажет сдерживающий эффект на рост цен, но не приведет к их падению.

    Если прогноз РАН окажется верным, Фонд национального благосостояния (ФНБ) России за счет сверхдоходов от продажи сырья сможет получать более триллиона рублей каждый год.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин отметил конец экономической рецессии в стране. На встрече с представителями российского бизнеса Путин заявил, что ВВП России в январе-ноябре минувшего года вырос на 1,4%.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #нефть #россия #прогноз #ран #цены
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