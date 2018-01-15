В Якутию пришли сильные морозы до -65 градусов

Якутск, 15 января. В республике Саха (Якутия) установились сильные морозы, в некоторых районах региона температура опускается до -65 градусов.

Из-за морозов в республике отменены уроки в школах, занятия проводятся дистанционно. Аварийные и спасательные службы региона приведены в готовность, чтобы реагировать на чрезвычайные происшествия, которые могут возникнуть из-за низкой температуры.

Тем не менее, жители Якутии не спешат отменять свои планы из-за сильных морозов. По сообщению RT, местное население не обращает внимания на экстремальный холод и продолжает купания.

Напомним, ранее сообщалось, что в республике Саха (Якутия) начался сбор подписей за кандидата в президенты и действующего главу России Владимира Путина.