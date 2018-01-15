Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

Москва, 15 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, какие ценности лежат в основе мировых религий, исповедуемых народом России. Своим видением глава государства поделился в фильме «Валаам», посвященном Валаамскому Спасо-Преображенскому монастырю Русской православной церкви на островах Валаамского архипелага в Карелии.

Глава государства отметил, что Россия является многоконфессиональным государством. Граждане страны, помимо христианства, исповедуют ислам, иудаизм, буддизм и другие религии. В то же время, ценности мировых религий друг другу очень близки.

Милосердие, честность, справедливость, доброта – ценности, объединяющие народ России, — убежден президент РФ.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что семена единения в России всегда были сильнее, чем семена раскола.