Духовно, сильно, радостно: в Сети обсуждают фильм «Валаам» с участием Путина
Москва, 15 января. Пользователи Сети делятся впечатлениями от просмотра документального фильма «Валаам», в котором показали два интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне на телеканале «Россия-1» показали документальный фильм Андрея Кондрашова «Валаам», в котором запечатлены уникальные натурные съемки Валаамского архипелага, архивные съемки и два интервью с Владимиром Путиным. Посмотревшие ленту россияне делятся впечатлениями в соцсетях.
Судя по комментариям, телезрителям понравился «Валаам». Кто-то отметил красоты монастыря, другие указали на духовную составляющую ленты и на общее впечатление от ее просмотра.
«Духовно, сильно, радостно», — так прокомментировал свои впечатления от «Валаама» один из телезрителей.
Посмотрел фильм про Валаам. Духовно. Сильно. Радостно.— щукарь (@igormoshinski2) January 14, 2018
Фильм Кондрашов’а «Валаам» - потрясающий! Глубоко показана суть России и нашего православного лидера Путина https://t.co/I8z7Ar2LIS— ArbatReal ????Moscow (@ArbatReal) January 14, 2018
Нашлись пользователи, которые обратили внимание на обилие интересного материала в картине.
Но многие пользователей отметили, что особый интерес фильму добавляют интервью с президентом России.
Сейчас по федеральному каналу идет фильм Валаам - посмотрите...Путин дело говорит - познавательно...— Александр (@Alexvolf60) January 14, 2018