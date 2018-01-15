Духовно, сильно, радостно: в Сети обсуждают фильм «Валаам» с участием Путина

Москва, 15 января. Пользователи Сети делятся впечатлениями от просмотра документального фильма «Валаам», в котором показали два интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне на телеканале «Россия-1» показали документальный фильм Андрея Кондрашова «Валаам», в котором запечатлены уникальные натурные съемки Валаамского архипелага, архивные съемки и два интервью с Владимиром Путиным. Посмотревшие ленту россияне делятся впечатлениями в соцсетях.

Судя по комментариям, телезрителям понравился «Валаам». Кто-то отметил красоты монастыря, другие указали на духовную составляющую ленты и на общее впечатление от ее просмотра.

«Духовно, сильно, радостно», — так прокомментировал свои впечатления от «Валаама» один из телезрителей.

Посмотрел фильм про Валаам. Духовно. Сильно. Радостно. — щукарь (@igormoshinski2) January 14, 2018

Фильм Кондрашов’а «Валаам» - потрясающий! Глубоко показана суть России и нашего православного лидера Путина https://t.co/I8z7Ar2LIS — ArbatReal ????Moscow (@ArbatReal) January 14, 2018

Нашлись пользователи, которые обратили внимание на обилие интересного материала в картине.

Но многие пользователей отметили, что особый интерес фильму добавляют интервью с президентом России.