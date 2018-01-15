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Американский преподаватель напомнил Вашингтону, кому принадлежит Крым
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    Американский преподаватель напомнил Вашингтону, кому принадлежит Крым

    2:13  15 Января 2018  /обновлено: 2:13  15 Января 2018
    2581

    Американский преподаватель напомнил Вашингтону, кому принадлежит Крым

    Вашингтон, 15 января. Преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн высказал мнение, что Российская Федерация вряд ли расстанется с Крымом. Об этом сообщает National Interest.

    Ученый называет подход Соединенных Штатов к этому вопросу «антиисторичным», а надежды на отказ России от полуострова — тщетными.

    Лайл напоминает, что Крым вошел в состав России в 1783 году. С тех пор россияне защищали его в многочисленных кровопролитных битвах.

    Преподаватель также обратил внимание, что действительная угроза США исходит от международного терроризма и миграционного кризиса, а вовсе не от Москвы.

    Накануне глава правительства Венгрии подверг критике политику ЕС в отношении России. По его мнению, Брюссель должен показать готовность к диалогу, — пишет RT.

    Ранее американские СМИ сообщали об успехах Путина в сирийском урегулировании.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #сша #крым #преподаватель
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