ЦИК РФ рассмотрит вопрос о формах бюллетеня на выборах-2018

Москва, 15 января. Центральная избирательная комиссия России планирует рассмотреть вопрос о формах избирательного бюллетеня на выборах президента России, которые состоятся 18-го марта 2018-го года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вопрос «о формах избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента» значится седьмым в повестке дня ближайшего заседания ЦИК РФ.

Для организации избирательного процесса планируется выпустить 111,4 миллиона избирательных бюллетеней в точном соответствии с количеством россиян, имеющих права голоса.

Также сообщается, что все избирательные бюллетени должны быть изготовлен не позднее 7-го января.

Ранее стало известно, что крымские татары выступили в поддержку кандидата на пост президента РФ и действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах.