Турция осудила планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии
Анкара, 15 января. Министерство иностранных дел Турции осудило планы Соединенных Штатов создать так называемые «силы безопасности границы» в Сирийской Арабской Республике.
Турецкое внешнеполитическое ведомство отмечает, что подобные действия Вашингтона способны нанести вред интересам Анкары.
«Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», - утверждается в заявлении МИД Турции.
Отмечается также, что действия США угрожают нацональной безопасности и национальным интересам Сирии, - цитирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что жители населенных пунктов провинции Даръа Сирийской Арабской Республики встречают российских военных с портретами президента России Владимира Путина.