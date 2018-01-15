Турция осудила планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии

Анкара, 15 января. Министерство иностранных дел Турции осудило планы Соединенных Штатов создать так называемые «силы безопасности границы» в Сирийской Арабской Республике.

Турецкое внешнеполитическое ведомство отмечает, что подобные действия Вашингтона способны нанести вред интересам Анкары.

«Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», - утверждается в заявлении МИД Турции.