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Улицы в центре Петербурга могут стать Советскими и Рождественскими одновременно
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    Улицы в центре Петербурга могут стать Советскими и Рождественскими одновременно

    1:38  15 Января 2018  /обновлено: 1:39  15 Января 2018
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    Улицы в центре Петербурга могут стать Советскими и Рождественскими одновременно

    Санкт-Петербург, 15 января. Депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил губернатору города Георгию Полтавченко пойти на компромисс в вопросе переименования Советских улиц в центре — установить на домах двойные таблички, на которых будут значиться оба варианта названия. 

    Цивилев предложил, чтобы улицам вернули исторические названия, а советские сохранили бы на указателях, передает «Комсомольская правда в Петербурге»

    Несколько дней назад губернатор прокомментировал идею законодателя. Полтавченко подчеркнул, что закон позволяет писать на табличках дополнительные наименования, поэтому ради сохранения «особо ценных исторически сложившихся наименований на номерных знаках могут быть отображены как исторические, так и фактически существующие наименования», допустил градоначальник. 

    Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть Комитету по культуре, сообщает «ПолитЭксперт»

    Отметим, вокруг переименования Советских улиц идет оживленная дискуссия, в частности, представители Компартии активно выступают против. Так, глава КПРФ Геннадий Зюганов в конце прошлого года направил письмо президенту России Владимиру Путину. В послании лидер коммунистов выразил опасение, что негативно скажется на попытках сохранить историческое прошлое страны, а также поднимет волну недовольства. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Владимир Багров
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    #путин #петербург #полтавченко #переименование #цивилев #советская улица #рождественская улица
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