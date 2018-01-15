Дрожь через весь организм: о встрече с Путиным рассказала победительница Всероссийского конкурса сочинений. ФАН-ТВ

В Москве чествуют школьников-победителей Всероссийского конкурса сочинений. В минувшем году в рамках конкурса была объявлена специальная номинация «Россия, устремленная в будущее». В ней приняли участие школьники 9, 10 и 11-х классов из 60-ти регионов страны. По итогам конкурса при поддержке издательства «Просвещение» был опубликован сборник работ лауреатов, в который вошли 100 самых лучших сочинений. С их авторами лично встретился президент России Владимир Путин. Одной из победительниц стала ученица 11 класса Московского государственного образовательного комплекса, бывшей 824-й школы, Евгения Визитива, с которой пообщалась корреспондент ФАН-ТВ.

– Женя, поздравляем тебя с триумфом. Наверное, это большая честь – оказаться в числе победителей такого конкурса?

– Конечно. Из полумиллиона всего 35 человек – это… Не знаю, что нужно было написать, чтобы оказаться среди них! Но я это сделала.

– Ты держишь в руках диплом победителя, что он для тебя значит?

– Он значит то, что, оказывается, все, что запланировано, – все можно сделать, и неважно, сколько там человек участвует. Если ты хочешь, то ты сделаешь это.

– А чего ты изначально хотела, какую задачу перед собой ставила, когда решила принять участие в конкурсе?

– На самом деле, не я решила. Мне предложили, я согласилась. А потом я рассудила, какие могут быть перспективы, и загорелась этим.

– Какие перспективы открывались?

– Сходить на форум с президентом! Это очень здорово было. Сначала очень волновались. Мы очень долго его ждали, такая интрига была! Но потом он пришел, и все волнение как будто исчезло, и мы общались с ним, как с обычным человеком.

– Расскажи, что это было, какие эмоции?

– Эмоций было очень много! Если бы можно было закричать, мы бы все закричали! Хотели, конечно, сфотографироваться… Но мы сфотографировались – только общий снимок сделали, так как все телефоны у нас отняли, все было очень строго… Мы сначала с Учителем года болтали, потом с министром образования, можно было ей позадавать вопросы по поводу ЕГЭ, что нас сейчас очень волнует. А потом с ним. Он вышел, сел, он даже на меня посмотрел как-то в глаза, прям через весь организм дрожь пробежала. Ну, жалко, что мне не дали слово, так как он был всего полчаса, и только несколько человек спросили, и все.

– А о чем с вами разговаривал президент?

– Было выбрано пять сочинений победителей из 35-ти. И сделали из них мультик небольшой. Их показывали, потом обсуждали. Естественно, давали слово тем, чьи были эти сочинения.

Один из участников встречи с президентом рассказал ему о своей идеологии:

– Мы сами вправе менять свою ситуацию. И если скооперируемся, то это нам подвластно.

Владимир Путин, со своей стороны, призвал молодежь не терять чувства реальности и искать единомышленников в любом деле:

– Это правильно, но при этом самые большие разочарования всегда проистекают от больших, ничем не обоснованных ожиданий. Нужно быть всегда реалистами. Поэтому, когда ставишь перед собой задачу, нужно понимать, насколько она реальна к осуществлению. И надо обязательно искать средства, адекватные той задаче, которую ты перед собой ставишь. То, что мы видели в ролике, – это самые простые и, действительно, реализуемые, достижимые вещи: стадион привести в порядок, площадку какую-то. Но, действительно, нужно тогда найти тех, кто будет вместе, кто будет помогать, вместе работать, кто объединяется вокруг какой-то идеи. Недостаточно самому взять лопату, всё поле всё равно не перекопаешь. Нужно найти тех, кто будет с тобой рядом. В современном мире это чрезвычайно важная задача.

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Евгения Визитива в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ рассказала о том, как писала рассказ о России, устремленной в будущее.

– На 51-й странице этого сборника опубликовано твое сочинение. Какую тему ты выбрала, как оно называется, и вообще, какие были требования?

– Это было совершенно не в формате экзамена. Было много направлений, я выбрала «Моя малая родина». И количество слов, содержание – это все было на мое усмотрение. Я писала про Москву, естественно. Называется «Жилы во мне, как проспекты в столице». В моем понимании Москва – это как организм, и каждая улица, каждый дом хранит в себе большую историю, как в нашем организме ДНК. И Красная площадь – это было сердце; артерии и вены, которые отходили от этой Красной площади, – это все проспекты и улицы. Так как я рассказывала про улицу Воздвиженку, а там прописана Библиотека им. В.И. Ленина, как в военное время люди сражались, чтобы ни один снаряд не попал на эту библиотеку, чтобы все книги сохранились. Исторические моменты были описаны. Но главная тема, цель моего сочинения была – донести до людей, что, если не знать прошлое, никакого будущего у нас и не будет.

– Ты действительно увлекаешься русским языком всерьез, или у тебя есть другие хобби, расскажи?

– Я не то что бы увлекаюсь, просто мне это очень удается это. А вообще, я медициной увлекаюсь. Буду поступать в медицинский вуз.

– О чем писали ребята в рамках этой номинации?

– Кто-то писал в виде письма президенту, кто-то про какой-нибудь свой поселок. Девочка из Хакасии про ГЭС написала, самую крупную в России. Кто-то про свои достопримечательности в своих городах. Сейчас очень развивается добровольчество, волонтерство. Очень многие победители являются волонтерами, и у них в своей группе по 50 человек в городе, и во всем регионе 2000 волонтеров собираются, и они помогают всем людям, городам своим. Мне кажется, главная проблема – это малая активность некоторых ребят, ну, большинства. Им нужно больше как-то взаимодействовать друг с другом. У нас есть общая беседа в социальной сети, даже по телефону иногда созваниваемся. Мы договариваемся, когда кто-то приезжает куда-то, то встречаться.

– Как ты относишься к Владимиру Путину, вообще к тому, что он делает?

– Мне нравится его политика, что он делает в стране. Два года назад он создал Российское Движение школьников, и это очень большая возможность для нас, для молодого поколения. Раньше о таких возможностях дети даже подумать не могли.

– Что ты имеешь в виду?

– Там очень много разных конкурсов проводится, и благодаря им ты можешь пробиться в люди, так скажем, поступить в университет, в который ты хочешь. Это очень много привилегий дает, если ты побеждаешь в этих конкурсах. Мне кажется, если бы я поступала на журналиста, как большинство победителей, оно бы мне что-то дало. А так – это просто портфолио.

– Какой ты видишь Россию, устремленную в будущее?

– Россия, устремленная в будущее, – это страна, где живут отзывчивые люди, добрые, чтобы у каждого была цель в жизни, чтобы каждый что-то привносил, делал какой-то вклад в развитие своей страны.

– Каким ты видишь собственный вклад в это развитие?

– Я бы хотела привнести что-то, относящееся к моей будущей профессии – к медицине. Возможно, создать какое-нибудь новое лекарство от какой-нибудь болезни, которое еще не существует.

– Мы желаем тебе удачи в этом!

– Спасибо.

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