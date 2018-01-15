Пушков обвинил США в намерении расчленить Сирию, создавая «силы безопасности»

Москва, 15 января. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Пушков обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке расчленить Сирию путем создания так называемых сил безопасности. Соответствующую запись сенатор опубликовал в социальной сети Twitter.

По его мнению, Вашингтон пытается раздробить Сирию, не желая видеть ее единой.

«Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии так называемые «силы безопасности» численностью до 30 тысяч человек — это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США — за единую Сирию. На деле — за раздробленную», — полагает Пушков.

Накануне в Совете Федерации России подвергли критике идею Соединенных Штатов создать так называемые «силы безопасности» на территории, подконтрольной международной коалиции во главе с США.

12 января сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ход урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике.