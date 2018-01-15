Летчик с Валаама рассказал, как отец Василий готовился к встрече с Путиным

Москва, 15 января. Летчик Вадим Базыкин, поселившийся на островах Валаамского архипелага в Карелии, рассказал историю о том, как отец Василий из Валаамского монастыря Русской православной церкви готовился к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам летчика, батюшка очень волновался перед встречей с главой государства на Ильинском ските. Поэтому решил выпить немного церковного кагора. Когда священнослужителю сообщили, что Путин вот-вот прибудет, он решил еще немного укрепить дух.

По прибытии российского лидера батюшка уже ничего не боялся.

«Тяжело тебе, Володя? Мне тоже!», — вспоминает слова отца Василия Вадим Базыкин.

Ранее президент России Владимир Путин, рассуждая о непростой судьбе Валаамского монастыря, пришел к заключению, что семена единения в России всегда были сильнее, чем семена раскола.