Паника на Гавайях: ложная ракетная тревога поставила островной штат на уши

В субботу, 13 января 2018 года, жители американского штата Гавайи получили очередное подтверждение того, что мнение о негативной сущности числа «13» появилось отнюдь не на пустом месте.

В начале девятого утра (около 21:00 по Москве) многие гавайцы внезапно прочитали на экранах своих мобильных телефонов СМС, мягко говоря, обескураживающего содержания: «Объявляется тревога. К Гавайям приближается баллистическая ракета. Немедленно укройтесь в убежище. Это не учения». Тот же текст был продублирован бегущей строкой на экранах телевизоров, а несколько позже — на сайтах местных СМИ, в том числе на ресурсе издания Hawaii 24/7…

«У меня тоже есть кнопка!»

Новый год на то и новый, что всегда дарит людям надежды на нечто свежее и, безусловно, позитивное. Однако жизненные реалии обычно быстро возвращают людей из страны грез на грешную землю. Нечто подобное и случилось в субботу, 13-го, на Гавайях, всемирно известных своими пляжами, ананасами, гитарами и военно-морской базой США.

Обитатели территории, частенько за глаза именуемой «штат Алоха», уже достаточно давно чувствовали себя неуютно в условиях усиливающейся конфронтации США с КНДР. По мере того, как ракеты Ким Чен Ына летали все дальше, а Вашингтон в ответ грозил Пхеньяну все чаще, напряженность в Гонолулу нарастала.

В конце сентября чиновники островного штата призвали население Гавайев готовиться к возможному ядерному удару со стороны КНДР. Так, на всякий случай. Руководство штата подготовило для гавайцев список рекомендаций, как следует вести себя гражданскому населению в случае угрозы ракетной атаки со стороны КНДР.

Тоби Клермонт, исполнительный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям Гавайских островов, даже организовал инспекцию нескольких сотен бомбоубежищ, обнаружив, что лишь десятки из них более или менее пригодны к использованию. На повестку дня был поставлен вопрос о «реставрации» на Гавайях всех подобных сооружений.

2 декабря 2017 года власти Гавайев впервые со времен Холодной войны решили протестировать сигналы тревоги, предупреждающие население о ядерном нападении. Сначала они для порядка запустили и проверили сигналы оповещения о приближающихся природных катаклизмах, таких как цунами и ураганы. А вслед за этим последовал минутный сигнал тревоги, предупреждающий уже о ядерной атаке.

Поскольку почти полтора миллиона человек, находившихся в тот момент на Гавайских островах, неоднократно заранее предупреждали о предстоящем тестировании, какой-либо паники оно не вызвало. Не считать же таковой твиты типа «Чуваки, прикиньте, у нас тут ядерная тревога. Круто!»

Позже гавайцам объявили, что проверка системы оповещения будет осуществляться в первый рабочий день каждого месяца. По словам представителей все того же Агентства по чрезвычайным ситуациям, во время таких проверок примерно на минуту будут включаться специальные сирены. Одновременно, с помощью разнообразных средств информирования — радио, телевидение, интернет, СМС, уличные громкоговорители — островитян будут призывать «находить убежища, оставаться внутри домов и ждать дальнейших инструкций»…

Далее случились Рождество, Новый год и новогоднее же обращение Ким Чен Ына к своему народу, в котором лидер Северной Кореи предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Эта тирада Ына немедленно вызвала ответную эскападу со стороны президента США. В твиттере Дональда Трампа появилась запись, сформулированная в лучших традициях удалого мачизма: «У меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его [Ына], и моя кнопка работает!»

THIS IS NOT A DRILL

А затем на Гавайях грянуло утро 13 января с уже известным нам сообщением: «EMERGENCY ALERTS. BALLISTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII. SEEK IMMEDIATE SHELTER. THIS IS NOT A DRILL».

А тут еще и местные телеканалы по собственной инициативе решили «конкретизировать ситуацию», добавив, что приближающуюся ракету зафиксировало Тихоокеанское американское командование (PACOM). В PACOM ни о чем таком на самом деле не подозревали, но жителям «штата Алоха» в тот момент от этого было не легче.

Хаос на улицах. Чувство леденящего ужаса и неотвратимой кончины, накрывшее школы и медучреждения. «Куда бежать? В горы!» Молитвы, смятение, истерика, паника, лихорадочные поиски убежищ… Значительная часть которых, как мы помним, не пригодна к использованию. THIS IS NOT A DRILL!!!

«Сколько нам осталось жить? Говорят, подлетное время — 12–15 минут!» Записанные на мобильники прощальные ролики для родственников. Родители, прячущие детей в ванны и канализационные люки. Запруженные людьми пожарные лестницы в зданиях-высотках. Инсульты, инфаркты. По сообщениям «с мест» — два смертельных случая, когда остановившееся сердце человека вновь запустить так и не смогли…

Тропический рай стал адом почти на 40 минут, и только после этого последовали первые опровержения.

В твиттере конгрессмена Тулси Габбард появилось сообщение: «Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила у властей информацию, никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет».

Агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайских островов тоже подтвердило, что тревога была ложной. «Проснулось», наконец, и PACOM, выложившее на своем сайте такой текст: «Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Распространенное ранее сообщение было отправлено по ошибке и являлось ложной тревогой».

Наконец, к гавайцам обратился сам губернатор штата Дэвид Айдж: «Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю все возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях».

На улицах Гонолулу люди обнимались и плакали…

Виновник известен, но не назван

Проведенное по горячим следам расследование выявило неожиданное. Виновником ЧП стало… само Агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайских островов. Точнее, один из его сотрудников.

Слово Дэвиду Айджу: «Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены [Центра по чрезвычайным ситуациям]. Один из сотрудников нажал не ту кнопку. Все это очень неуместно и достойно сожаления. Мы постараемся изменить эту процедуру, чтобы больше ничего подобного не случилось».

«Опять это ошибка человека. Ведь есть экран, который спрашивает: «Вы уверены, что хотите сделать это?» И он [сотрудник] все равно сделал это», — с печалью добавил губернатор.

Парадоксальный результат современного научно-технического прогресса — всего одно нажатие на всего одну кнопку едва не устроило на Гавайях ядерный армагеддон… Согласно поступающей из приходящего в себя «штата Алоха» информации, специалисты уже работают над тем, чтобы местная система оповещения о чрезвычайных ситуациях инициировалась не одним, а, минимум, двумя людьми. Для перестраховки.

Кстати, совершенно непонятно, почему эта сама собой напрашивающаяся схема «предохранения от дурака» не была реализована в системе предупреждения изначально. Ну да ладно. Имя и фамилия виновника ЧП по состоянию на вечер 14 января так и не было озвучено. Зато достоянием СМИ стала информация, что этот человек отправится… Нет, не в тюрьму, а на переподготовку.

Наш мир не раз оказывался на грани ядерной войны или, по крайней мере, видимости таковой. В том числе — из-за случаев ложного срабатывания систем предупреждения о ракетном нападении. Но все эти ЧП, казалось, остались где-то там — в XX веке. Там же, судя по всему, остался и «страх Божий» перед применением оружия массового поражения.

Распад СССР, прекращение, по крайней мере видимое, Холодной войны, тиражирование образов ядерного удара в приключенческой литературе, блокбастерах и видеоиграх, а также причины иного характера превратили ядерное оружие в массовом сознании Запада XXI века во вполне приемлемый инструмент решения внешнеполитических проблем. Именно так. Не в фактор сдерживания, а в инструмент для активных действий.

Лишнее свидетельство тому — недавняя публикация в британской The Guardian, свидетельствующая о готовности США модифицировать ядерные боеголовки своих межконтинентальных баллистических ракет, чтобы снизить их мощность и сделать тем самым американские МБР более приемлемыми для использования на европейском ТВД. О чем это нам говорит? О том, что, цитируя директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, «некоторые американские политики и генералы попадают в плен опасных иллюзий, полагая, что ограниченное применение ядерного оружия не будет нести серьезных последствий».

Дорога к апокалипсису

Впрочем, вернемся к The Guardian. Согласно публикации этой газеты, в новой ядерной доктрине США, которую планируется обнародовать в конце января 2018 года, будет увеличено число оснований для использования Соединенными Штатами своего ядерного арсенала.

Хочется надеяться, что субботнее ЧП на Гавайях будет иметь своим результатом не только то, что в гавайском Центре по чрезвычайным ситуациям вместо одной кнопки появятся две, но и то, что к некоторым американским политикам и генералам вернется ответственное отношение к проблематике использования ОМП.

Иначе однажды это может закончиться не только для самих Штатов, но и для всей планеты самым настоящим ядерным апокалипсисом.