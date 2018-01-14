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Путин: Семена единения никогда не покидали Россию
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    Путин: Семена единения никогда не покидали Россию

    23:49  14 Января 2018  /обновлено: 23:49  14 Января 2018
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    Путин: Семена единения никогда не покидали Россию

    Москва, 14 января. Семена единения никогда не покидали российский народ. Эту мысль высказал президент России Владимир Путин, рассказывая о непростой судьбе Валаамского монастыря Русской православной церкви на островах Валаамского архипелага в Карелии в фильме «Валаам».

    Во время русско-финской, или зимней войны 1939 – 1940-х годов храм был занят финским войсками. Однажды снаряд упал буквально в десяти метрах от монастыря, но не разорвался.

    Когда советские войска были готовы войти на архипелаг, они пригласили одного из священнослужителей. Вопреки мрачным ожиданиям, офицеры Красной Армии дали монахам возможность спокойно покинуть храм, забрав все святыни.

    Комментируя эти события, президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что семена единения в России всегда были сильнее, чем семена раскола.

    Ранее сообщалось, что электрификация Валаама была проведена по указу президента России Владимира Путина в 2009-м году.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #валаам #монастырь #русско-финская война
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