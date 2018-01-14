Епископ рассказал, как Путин прибыл на Валаам

Москва, 14 января. Епископ Валаамского монастыря Русской православной церкви на островах Валаамского архипелага в Карелии рассказал о том, как президент России Владимир Путин прибыл на остров на лодке. Рассказ епископа стал частью фильма «Валаам», показанном на канале «Россия 1».

По словам священнослужителя, появление главы государства на острове стало полнейшей неожиданностью.

«Бывалый рыбак разбирал снасти, а супруга стояла на палубе. И тут… Путин!», — вспоминает епископ. По его словам, женщина протирала глаза и не могла поверить увиденному. Убедившись, что ей не привиделось, женщина взялась за камеру

Впоследствии выяснилось, что глава государства прибыл самостоятельно, арендовав лодку у пенсионеров.

Ранее сообщалось, что электрификация Валаама была проведена по указу президента России Владимира Путина в 2009-м году. До этого жители были вынуждены пользоваться свечами.