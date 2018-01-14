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Общество
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Россия
Электричество на Валаам провели с материка по указанию Путина
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    Электричество на Валаам провели с материка по указанию Путина

    22:41  14 Января 2018  /обновлено: 22:41  14 Января 2018
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    Электричество на Валаам провели с материка по указанию Путина

    Москва, 14 января. Электрификация Валаамского монастыря Русской православной церкви на островах Валаамского архипелага в Карелии была проведена по указу президента России Владимира Путина в 2009-м году. Об этом повествует фильм «Валаам», показанный телеканалом «Россия 1».

    По словам местного жителя, еще десять лет назад людям приходилось жить при свечах. Единственным источником питания служила старая дизельная электростанция.

    По указу президента России с материком остров связал подводный кабель. Энергосистему Валаама удалось связать с общероссийской энергосистемой. Благодаря этим мерам монастырь с его богатым фермерским хозяйством и местные жители не испытывают проблем с электроснабжением, — отмечается в фильме.

    Ранее Владимир Путин назвал Валаамский монастырь зеркалом России. Глава государства добавил, что у нашей страны такое зеркало не одно.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #электричество #валаам #монастырь
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