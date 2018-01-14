Палестина не признает США посредником в урегулировании конфликта с Израилем — Аббас

Рамалла, 14 января. Палестина не признает Соединенные Штаты Америки посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом заявил лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

«Мы сказали Трампу «нет». Мы не примем так называемую «сделку века»… Мы не примем Соединенные Штаты в качестве посредника на переговорах между нами и Израилем», — подчеркнул политик в своем выступлении на заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП).

Ранее стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует подготовить так называемую «мегасделку», которая якобы поможет урегулировать кризис на Ближнем Востоке.

Напомним, лидер Палестины Махмуд Аббас может провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным уже в первой половине февраля 2018 года.