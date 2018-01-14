Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 появилось в Сети
Москва, 14 января. В сети Интернет появилась видеозапись езды автомобиля ВАЗ-2101 с восьмицилиндровым двигателем. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
Модернизированная «Копейка» принимает участие в состязаниях в Восточной Европе. Отечественный автомобиль оснащен двигателем V8. По информации портала «ТвоеАвто», от оригинальной версии автомобиля остался лишь кузов.
В опубликованной видеозаписи представлена подробная информация о динамических характеристиках автомобиля.
Накануне сообщалось о победе российской команды «КАМАЗ-Мастер» на четвертом этапе ралли Дакар.
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