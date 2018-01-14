В Совфеде отреагировали на решение коалиции о создании «сил безопасности границы» в Сирии

Москва, 14 января. Решение международной коалиции о создании так называемых «сил безопасности границы» на территории Сирии нарушает устав ООН и суверенитет Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, возглавляемая США антитеррористическая коалиция является «химерой».

«Никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран», — подчеркнул Косачев в интервью РИА Новости.

Член Совфеда также указал на то, что действия Вашингтона можно считать «откровенным нарушением» устава ООН, норм международного права, а также суверенитета САР.

Напомним, председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов заявил о том, что российская сторона примет меры в связи с планами международной коалиции по формированию «сил безопасности границы» в Сирии.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что Москве известны организаторы атаки на российские военные базы в САР.