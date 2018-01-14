Восточный Иерусалим может быть столицей только Палестины — Аббас

Рамалла, 14 января. Восточный Иерусалим может быть столицей только одного государства – Палестины. Об этом заявил в воскресенье лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

«Восточный Иерусалим может быть столицей только государства Палестина. Это наш город и наша земля, мы не покинем его», — подчеркнул политик, критикуя действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля.

Палестинская сторона также планирует принять план по противодействию политике Вашингтона.

Ранее стало известно о том, что исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) обратился к исламским cтранам с призывом обеспечить финансирование своих структур.

Непосредственно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры о возможной встрече главы государства Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса.