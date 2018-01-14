Российский экипаж во главе с Васильевым стал вторым на ралли Africa Eco Race

Дакар, 14 января. Российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на Mini финишировал вторым в объединенном зачете автомобилей и грузовиков в ралли Africa Eco Race.

Победителем заключительного 12-го этапа и общего зачета ралли стал Матье Серрадори. Вторую позицию завоевал Ваисльев. Тройку лидеров замкнул еще один представитель Франции — Паскаль Томасс.

Россию представили на гонке еще два экипажа. Денис Кротов и Дмитрий Цыро финишировали на седьмой позиции. Андрей Рудской и Евгений Загороднюк показали 14-й результат.

Лучшим среди мотоциклистов стал представитель Португалии Анхос Оливейра. Россиянин Дмитрий Агошков занял десятое место.

10-го января сообщалась о победе экипажа российской команды «КАМАЗ-Мастер» на 4-м этапе ралли Дакар. Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра из Iveco.