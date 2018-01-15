Сирия, 15 января. Силы САА освободили более 13 населенных пунктов в провинции Алеппо при поддержке ВКС РФ. Боевики «Нусры»*** использовали химоружие против армии САР в Идлибе. САА начала наступление против ИГ1 в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили продвижение САА в Алеппо; совместно с ВВС Сирии проводили боевые вылеты на юго-востоке Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили двух боевиков «Ахрар Аш-Шам» на юге Алеппо; уничтожили одного из лидеров вооруженной оппозиции в районе авиабазы «Абу Духур» в Идлибе; передислоцируют войска САА из Алеппо в Идлиб.

«Исламское государство»1: понесло потери в результате военной операции ВС Ирака в провинции Аль-Анбар; утратило пять населенных пунктов к северо-востоку от Хамы; организовало новый взрыв в Багдаде.

Сирийская свободная армия** (ССА): возобновила бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» юго-западной части провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: использовала химоружие против САА в южной части Идлиба; заявляла о потерях САА в южной части Идлиба; полностью лишались территорий плато Аль-Хасс в Алеппо; потеряла около 30 боевиков на юго-западе Алеппо.

«Ахрар Аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных главарей в столкновениях с САА на северо-востоке Дамаска.

Курды: подверглись обстрелу турецких войск в провинции Алеппо; противостояли ССА и силам Турции в северной части Алеппо; принимают в свои ряды боевиков, бежавших из ССА.

Провинция Дамаск

На юго-запад провинции Дамаск вернулись более 500 семей местных жителей, эвакуированных во время оккупации данных районов исламистами антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам». Как передавал новостной портал Al Masdar News, сирийские граждане вернулись в населенные пункты Бейт-Джинн и Мугр Аль-Мир спустя три года пребывания в лагерях для беженцев. Напомним, радикалы были вынуждены принять условия мирного соглашения с командованием САА и покинуть территории Западной Гуты.

В Восточной Гуте Дамаска продолжились боестолкновения между радикалами вооруженной оппозиции и силами САР. По данным Twitter-канала (daraa_now), в ходе столкновений был ликвидирован один из главарей группировки «Ахрар Аш-Шам», выступающей на стороне «Джебхат Ан-Нусры»1. К вечеру стало известно о том, что правительственные войска начали наступление в районе населенного пункта Хазрама, находящегося на востоке оазиса. В результате боев САА заняла ряд стратегических позиций, а также квартал Таль Фирзат.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо вновь фиксировались перестрелки между курдскими подразделениями и силами турецкой армии. По данным СМИ, подконтрольных курдам, первыми нанесли удары турецкие военные, после чего Отряды народной самообороны (YPG) открыли ответный огонь. Вооруженные стычки разворачивались на подступах к населенным пунктам Караха Бабе и Джиср-Хашраке. Кроме того, противники вели взаимные обстрелы недалеко от деревень Басуфан, Джундейрис, Раджу и Масканли. Информации о потерях сторон все еще не поступало.

Во второй половине дня информагентство FARS News опубликовало сведения, согласно которым за последнюю неделю порядка 20 радикалов протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) перешли на сторону курдских сил. Еще нескольких исламистов, пытавшихся покинуть ряды ССА, боевикам удалось задержать.

На юге Алеппо на протяжении всего дня не утихали бои между объединенными силами «Тахрир Аш-Шам» и «Исламского движения Восточного Туркестана» с одной стороны и войсками САР, поддерживаемыми ополченцами-шиитами и ВКС РФ, — с другой. В результате противостояния правительственной армии удалось не только освободить ряд населенных пунктов, но и взять в плен двух радикалов вооруженной оппозиции вблизи города Таль Ад-Даман. За прошедшие сутки под контроль САА перешли поселения Джабаль Аль-Мдавар, Вади Аль-Суно, Ан-Нумания, Бувейда Сагира, Аль-Вае, Расм Аль-Каркур, Расм Аль-Бисас, Рубаят, Аль-Бакат, Бакат Рабийя, Ханута, Джебб Аз-Зейт и Машрфат Аль-Бувейда. В результате вооруженных столкновений около 30 исламистов были ликвидированы. После того как все территории плато Аль-Хасс были зачищены от боевиков, подразделения САА были переброшены на юго-восток провинции Идлиб, в зону основных боевых действий.

Провинция Даръа

На юго-западе региона разворачивались столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид». До сих пор неизвестно, какая из сторон выступила инициатором возобновления боевых действий, однако по данным Twitter-канала (hosienmortadapressnew), противники понесли потери в живой силе и военной технике. Бои отмечались в бассейне реки Ярмук недалеко от контрольно-пропускного пункта «Ар-Рубаи».

Провинция Идлиб

Стало известно о том, что правительственные войска утратили несколько населенных пунктов в южной части региона вследствие химической атаки террористов «Джебхат Ан-Нусры». Как передавал информационный портал Al Masdar News, после того как позиции армии САР были обстреляны снарядами с ядовитым хлором, части САА были вынуждены отступить. Военный источник в Twitter (IvanSidorenko1) передавал, что САА оставила поселения Абу Омар, Хариба и Рабия, а также еще несколько деревень.

В течение всего дня подконтрольные вооруженной оппозиции источники продолжали публиковать сообщения о потерях, которые якобы несет Сирийская арабская армия (САА). Тогда как, согласно сведениям информагентства Al Masdar News, неподалеку от аэродрома «Абу Духур» силам САР удалось уничтожить нескольких командиров исламистов. Кроме того, в результате боевых вылетов ВКС РФ и ударов САА были ликвидированы около 200 радикалов. Также сообщалось, что один их главарей формирования «Файлак Аш-Шам» по имени Салех Юсеф Аджени был уничтожен в результате военной операции, проведенной сирийскими спецслужбами, о чем передавали военные источники AMN. Автомобиль боевика подорвался на СВУ, заложенном разведчиками САА.

Провинция Ракка

Один из иностранных наемников в составе «Исламского государства» — гражданин Швеции Майкл Скрамо — в одном из своих видеообращений подтвердил существование секретного договора между лидерами «Исламского государства» и командованием Сирийской демократической армии**** (SDF), выступающей при поддержке Соединенных Штатов. Об этом сообщало информационное агентство Al Masdar News, ссылаясь на данные шведских СМИ. Скрамо заявил, что курды помогли террористам беспрепятственно эвакуироваться в провинцию Дейр-эз-Зор. Напомним, боевик неоднократно публиковал видео, на которых обращался к своим соотечественникам, призывая их присоединиться к «священной войне».

Провинция Хама

К северо-востоку от административного центра провинции правительственные подразделения САР провели мощное наступление на позиции террористов «Исламского государства» при помощи военизированных палестинских отрядов «Лива Аль-Кудс». Значительную поддержку САА и ее союзникам также оказали российские ВКС. В результате боестолкновений были освобождены населенные пункты Ат-Туфахия, Ат-Таляль Аль-Муталла, Ас-Суккари, Абу Кахаф, Аник Бажра, о чем сообщало новостное агентство Al Masdar News.

Ирак

Вооруженные силы Ирака и проправительственные отряды ополчения «Хашд Аш-Шааби» завершили очередную кампанию по зачистке пустынных районов, в которых по-прежнему сохраняется военное присутствие ИГИЛовцев. Как передавал информационный портал Iraqi News, в результате обысков в провинции Аль-Анбар были обнаружены и ликвидированы несколько отрядов террористической группировки, а также военные пикапы террористов. Были задержаны десять подозреваемых в связях с ИГИЛ1 гражданских лиц.

Очередной взрыв, приведший к гибели одного из мирных жителей, произошел на севере Багдада. СВУ сработало на территории городского рынка в деревне Аль-Тармия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)