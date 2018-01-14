Выборы-2018: 200 тысяч человек поставили подписи в поддержку Путина в приемных «Единой России»

Москва, 14 января. Более 200 тысяч человек посетили общественные приемные «Единой России» для того, чтобы поставить подписи в поддержку участия действующего главы государства Владимира Путина в президентских выборах-2018. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Ранее стало известно о том, что руководство партии «Единая Россия» и депутаты Государственной думы Российской Федерации поставили свои подписи в поддержку участия Путина в грядущих выборах.

«Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришли более 200 тысяч граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», — отметил Турчак.

Посмотрите сюжет программы "Вести" о сборе подписей в общественных приёмных нашей партии. pic.twitter.com/kxHAMfWARI — Единая Россия ???????? (@er_novosti) January 14, 2018

Напомним, заслуженная артистка РФ Зарифа Мгоян (Зара) стала доверенным лицом российского лидера Владимира Владимировича Путина в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин. Биография