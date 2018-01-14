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Общество
Выборы-2018: 200 тысяч человек поставили подписи в поддержку Путина в приемных «Единой России»
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    Выборы-2018: 200 тысяч человек поставили подписи в поддержку Путина в приемных «Единой России»

    21:25  14 Января 2018  /обновлено: 21:25  14 Января 2018
    576

    Выборы-2018: 200 тысяч человек поставили подписи в поддержку Путина в приемных «Единой России»

    Москва, 14 января. Более 200 тысяч человек посетили общественные приемные «Единой России» для того, чтобы поставить подписи в поддержку участия действующего главы государства Владимира Путина в президентских выборах-2018. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

    Ранее стало известно о том, что руководство партии «Единая Россия» и депутаты Государственной думы Российской Федерации поставили свои подписи в поддержку участия Путина в грядущих выборах.

    «Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришли более 200 тысяч граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», — отметил Турчак.

    Напомним, заслуженная артистка РФ Зарифа Мгоян (Зара) стала доверенным лицом российского лидера Владимира Владимировича Путина в Санкт-Петербурге.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #единая россия #выборы-2018
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