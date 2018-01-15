Сирия, 15 января. Боевики-исламисты активизировали диверсионную деятельность в Даръа в преддверии конгресса в Сочи. «Джебхат ан-Нусра»***1 пытается вести контрнаступление на юго-востоке провинции Идлиб. «Тахрир аш-Шам» готовит нападения на позиции САА на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили группу боевиков-снайперов, орудовавших на окраине Даръа; продолжают тяжелые бои с «Ан-Нусрой» на юго-востоке Идлиба; находятся под угрозой нападений со стороны исламистов на севере Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): перебрасывает дополнительные резервы на восточную окраину Дамаска; пытается вести контратаки позиций САА на юго-востоке провинции Идлиб и использует разведывательные дроны для планирования новых нападений; сформировала ударную группу боевиков на северо-западе Хамы для отвлекающей атаки опорных пунктов войск САР; стягивает силы к Абу-Духуру из Маарет ан-Нумана и Серакиба.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 планирует перерезать пути поставок «Ан-Нусры» между провинциями Идлиб и Алеппо; намерено выдвинуться в наступление против САА со стороны северо-восточной части Хамы.

Провинция Дамаск

Главари исламистских группировок, воюющих против Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте, наращивают контингент боевиков в регионе, перебрасывая на окраину района Джобар города Дамаск дополнительные отряды, сообщает на своей странице в сети Twitter (@MIG29_) военный источник. Предполагается, что исламисты планируют провести ряд отвлекающих нападений с целью оттянуть подразделения САА от Харасты. Также повышенная активность боевиков, занимающихся усилением своих позиций у линии соприкосновения, отмечается недалеко от населенного пункта Хош Ад-Давахира и в столичном районе Айн Тарма. К востоку от Дамаска располагается анклав исламистов, внутри которого, в частности, дислоцируются террористы возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Латакия

На севере Латакии недалеко от линии разграничения между правительственными войсками САР и отрядами боевиков-исламистов были зафиксированы перемещения военной техники радикалов, передает портал Lattakia News Network. Отмечается, что среди прочего были замечены зенитные установки и «джихад-мобили» террористов. Между тем на закрытых каналах «Джебхат Фатх аш-Шам» в сети Telegram появилась информация о том, что боевики «Тахрир аш-Шам» и союзной группировки «Файлак аш-Шам» планируют совместную захватническую операцию против сирийской армии в горной местности на севере провинции Латакия. Отмечалось также, что полевые командиры рассчитывают вести наступление сразу с нескольких сторон — в районах прифронтовых городов Кинсабба и Кбана.

Провинция Даръа

Военные источники агентства Al Masdar News отмечают активизацию деятельности боевиков во многих районах провинции Даръа. В ряде оккупированных прифронтовых населенных пунктов идет подготовка к проведению серии терактов и диверсий. В окрестностях города Тафас было зафиксировано прибытие отрядов исламистских группировок «Джейш Аль-Ярмук» и «Лива Ас-Сунна», аффилированных с «Джебхат Фатх аш-Шам». Также часто отмечаются пролеты беспилотников, в том числе оснащенных ударными зарядами. Кроме того, на окраине Даръа была обезврежена группа боевиков-снайперов, которые целенаправленно вели стрельбу по офицерам САА. Источники AMN связывают активизацию исламистов в этом районе, входящем в южную зону деэскалации, с приближающимся Конгрессом сирийского национального диалога в Сочи.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции продолжаются ожесточенные столкновения. Боевики «Тахрир аш-Шам» не оставляют попыток не допустить дальнейшего продвижения правительственных сил САР вблизи города Абу-Духур. Для этого исламисты значительно усилили позиции на линии фронта в этом районе. Согласно сведениям Twitter-канала Idlib 24, сюда из-под Маарет Ан-Нумана, Серакиба и Кафр Зеты были передислоцированы еще несколько сотен боевиков, танки, заминированные пикапы, автомашины с крупнокалиберными пулеметами и другое вооружение.

По информации Telegram-канала боевиков Syrian Revolution News Network, отряды «Джебхат ан-Нусры» активизировали контратаки на линии соприкосновения с войсками САР к востоку от городов Хан Шейхун и Серакиб с целью помешать правительственной армии развить преимущество в боях в районе Абу-Духура. Террористы нападают при активной поддержке снайперов и при участии смертников на «джихад-мобилях». Наиболее ожесточенные бои разворачиваются около поселений Фураиджи и Умм Джалал.

Военный источник отмечает на странице в Twitter (@sayed_ridha), что боевики «Тахрир аш-Шам» в последнее время значительно чаще используют разведывательные дроны на линии разграничения с правительственной армией в юго-восточной части Идлиба. Полученные разведданные используются в целях планирования контратак. Кроме того, предполагается, что террористы также имеют на вооружении и боевые беспилотники.

Провинция Хама

Остатки отрядов «Исламского государства», сформировавшие небольшой анклав на северо-востоке Хамы путем захвата позиций «Джебхат ан-Нусры», готовят наступление против сирийской армии, утверждает оппозиционный канал в Twitter (@FSAPlatform). По данным источника, отряды ИГ1 могут выдвинуться в наступление из района населенного пункта Терфави. Для этого к соседнему поселку Азизия уже был переброшен танк Т-72. Ключевой задачей главарей ИГ является установление контроля над шоссе между Абу-Духуром и городом Таль Ад-Даман на юго-западной окраине соседней провинции Алеппо, что также позволит террористам нарушить ключевые пути поставок «Тахрир аш-Шам» в этом регионе.

К югу от прифронтового оккупированного боевиками города Кафр Набуда, находящегося на юго-западе от Хамы, было зафиксировано прибытие новых бандгрупп «Джебхат Фатх аш-Шам», передает новостной Twitter-канал (@NatDefFor). Предполагается, что данные отряды вскоре попытаются провести неожиданную атаку в направлении населенного пункта Курназ с целью отвлечь армию Сирии от основного театра военных действий на юго-востоке Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)