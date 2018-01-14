выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 появилось в Сети
Политика
В Госдуме раскритиковали план коалиции по созданию «сил безопасности границы» в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме раскритиковали план коалиции по созданию «сил безопасности границы» в Сирии

    21:04  14 Января 2018  /обновлено: 21:04  14 Января 2018
    691

    В Госдуме раскритиковали план коалиции по созданию «сил безопасности границы» в Сирии

    Москва, 14 января. Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов раскритиковал планы международной коалиции по созданию так называемых «сил безопасности границы» на территории Сирии.

    По словам российского депутата, Москва и ее партнеры примут все необходимые меры в связи с поведением Вашингтона.

    «Оно стоит в прямом противостоянии, и безусловно какие-то меры мы и наши коллеги по стабилизации ситуации в Сирии будем принимать», — цитирует слова Шаманова РИА Новости.

    Ранее стало известно о том, что возглавляемая Соединенными Штатами Америки антитеррористическая коалиция планирует заняться переобучением бойцов сирийской оппозиции, сформировав из них пограничную службу безопасности. Однако данную инициативу уже раскритиковало руководство Турции.

    Напомним, 12 января президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы, связанные с процессом политического урегулирования конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: военные при разминировании Акербата сделали неожиданную находку

      16:55 14 Января 2018 4678
      Читать
      15:30
      Сегодня

      Если друг оказался вдруг: в Госдуме призвали частично отменить Большой договор с Киевом
      13:51
      Сегодня

      Путин назвал Валаам зеркалом России
      12:43
      Сегодня

      Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 14 января 06.00: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» утратила 10 поселений в Алеппо
      20:39
      Вчера

      Украинцы доносят в полицию на «сепаратистов», слушающих российскую музыку

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 31532

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7266

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7068

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12540

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12139
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      13:55   14 Января 2018
      1501
      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

      12:16   14 Января 2018
      5592
      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      Сирия: как США готовят новых террористов взамен уничтоженного ИГИЛ в районе Ат-Танфа — расследование ФАН

      19:00   13 Января 2018
      8363
      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума по поручению Путина

      18:56   13 Января 2018
      1680