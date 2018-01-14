В Госдуме раскритиковали план коалиции по созданию «сил безопасности границы» в Сирии

Москва, 14 января. Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов раскритиковал планы международной коалиции по созданию так называемых «сил безопасности границы» на территории Сирии.

По словам российского депутата, Москва и ее партнеры примут все необходимые меры в связи с поведением Вашингтона.

«Оно стоит в прямом противостоянии, и безусловно какие-то меры мы и наши коллеги по стабилизации ситуации в Сирии будем принимать», — цитирует слова Шаманова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что возглавляемая Соединенными Штатами Америки антитеррористическая коалиция планирует заняться переобучением бойцов сирийской оппозиции, сформировав из них пограничную службу безопасности. Однако данную инициативу уже раскритиковало руководство Турции.

Напомним, 12 января президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы, связанные с процессом политического урегулирования конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.