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Трампу предложили начать прямые переговоры с лидером КНДР
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    Трампу предложили начать прямые переговоры с лидером КНДР

    20:44  14 Января 2018  /обновлено: 20:44  14 Января 2018
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    Трампу предложили начать прямые переговоры с лидером КНДР

    Вашингтон, 14 января. Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу необходимо начать прямые переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. С такой инициативой выступила конгрессмен от штата Огайо Тулси Габбард.

    Политик предложила Вашингтону выработать путь к урегулированию конфликта на территории Корейского полуострова, а также устранить угрозу, исходящую от Пхеньяна. Она также указала на то, что северокорейская сторона считает ядерное оружие единственным фактором сдерживания Вашингтона.

    «Это является результатом проводимой нами на протяжении десятилетий политики смены режимов по всему миру», — отметила Габбард, комментируя инцидент с ложной ракетной тревогой на Гавайях.

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын решил стратегическую задачу, стоявшую перед Пхеньяном.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сша #трамп #кндр
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