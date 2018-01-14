Сирия: вооруженная оппозиция отказалась участвовать в Конгрессе нацдиалога в Сочи

Каир, 14 января. Делегация вооруженной сирийской оппозиции не собирается участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи в конце января. Об этом журналистам рассказал в воскресенье представитель движения Фатех Хассун.

Как отметил дипломат, сирийская оппозиция якобы стремится вести диалог исключительно в рамках резолюций Организации Объединенных Наций (ООН) и женевского коммюнике.

«Что касается конгресса в Сочи, военная делегация сил революции остается при своей позиции и отказывается от участия», — цитирует слова Хассуна РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала попытки американской стороны сорвать проведение Конгресса нацдиалога Сирии, который должен состояться в Сочи 29-30 января 2018 года.