Антонов обсудил с Хантсманом вопрос о возобновлении контактов в формате 2+2

Вашингтон, 14 января. Посол России в США Анатолий Антонов поднял вопрос о возобновлении контактов Москвы и Вашингтона на различных уровнях в ходе встречи в американским коллегой Джоном Хантсманом.

Встреча двух дипломатов прошла в четверг в Вашингтоне. Как отметили в Госдепе США, Хантсман находился в столице в связи с регулярными консультациями.

В ходе переговоров с посолом США в РФ Антонов поднял тему возобновления российско-американских контактов в формате «2+2» — между министрами обороны и главами МИДов. Он также коснулся темы создания совместной группы по кибербезопасности.

«Я поднял перед Ханстманом вопрос о возобновлении контактов между нашими странами на различных уровнях, в том числе чтобы встретились министры обороны, и в формате «2+2»», — сказал Антонов журналистам.

В последний раз встреча в подобном формате проходила в 2013 году в Вашингтоне.

Напомним, что в июле 2017 года президент России Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита «большой двадцатки». По итогам саммита российский лидер заявил, что между РФ и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности. Рабочая группа по этому вопросу, созданная при участии обеих стран, сможет исключить любые спекуляции.