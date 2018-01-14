В РФС прокомментировали скандал вокруг «Спартака»

Москва, 14 января. Руководство Российского футбольного союза (РФС) планирует изучить скандал вокруг московского клуба «Спартак», cвязанный с публикацией в социальных сетях записи про «тающие шоколадки». Об этом рассказал журналистам руководитель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Комментируя ситуацию, спортивный функционер поддержал позицию Международной федерации футбола (ФИФА) по данному вопросу.

«Данный случай входит в зону ответственности РФС. Тут вопросов нет. Однако для того, чтобы определиться с юрисдикцией, необходимо провести дополнительную проверку», — цитирует слова Григорьянца издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно о том, что футбольный клуб «Спартак» обвинили в расизме из-за шуточного комментария защитника красно-белых Георгия Джикии, который опубликовал видеоролик, посвященный тренировкам команды.