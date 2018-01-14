Турция назвала неприемлемым план коалиции по созданию «сил безопасности границы» в Сирии

Анкара, 14 января. Турецкая сторона считает неприемлемыми планы международной коалиции по созданию «сил безопасности границы» Сирии. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

В воскресенье стало известно о том, что возглавляемая США коалиция планирует заняться переобучением бойцов из оппозиционных «Сирийских демократических сил».

«США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом», — подчеркнул Калын.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность возобновления военной операции «Щит Евфрата» на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которого политики обсудили борьбу с терроризмом в Сирии.