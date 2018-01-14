Турция назвала неприемлемым план коалиции по созданию «сил безопасности границы» в Сирии
Анкара, 14 января. Турецкая сторона считает неприемлемыми планы международной коалиции по созданию «сил безопасности границы» Сирии. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В воскресенье стало известно о том, что возглавляемая США коалиция планирует заняться переобучением бойцов из оппозиционных «Сирийских демократических сил».
«США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом», — подчеркнул Калын.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность возобновления военной операции «Щит Евфрата» на территории Сирийской Арабской Республики.
Напомним, 11 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которого политики обсудили борьбу с терроризмом в Сирии.