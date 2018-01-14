Трамп рассказал, каких мигрантов он будет рад видеть в США

Вашингтон, 14 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его страну должны приезжать только те люди, которые готовы помочь «сделать Америку великой».

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать сильной и великой, люди, которые приезжают «по заслугам», — опубликовал американский лидер в своем Twitter.

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2018

Он также добавил, что в США больше не будет проводиться никаких лотерей. Отметим, что Трамп многократно выступал против проведения лотереи Green Card, поскольку из-за нее, по его словам, в США приезжают «не самые лучшие люди».

Ранее стало известно, что в ходе обсуждения с конгрессменами программы соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки Дональд Трамп заявил, что не понимает, «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из «грязных дыр» сюда приезжали» (в оригинале shitholes — прим. ред. ФАН).