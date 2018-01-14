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Сирия новости 14 января 22.30: САА атакует ИГ в Хаме, плато Аль-Хасс в Алеппо зачищено от исламистов
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    Сирия новости 14 января 22.30: САА атакует ИГ в Хаме, плато Аль-Хасс в Алеппо зачищено от исламистов

    22:30  14 Января 2018
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    Военнослужащие САА

    Сирия, 14 января. Плато Аль-Хасс в Алеппо было полностью зачищено от боевиков силами САР при поддержке ВКС РФ. ИГИЛ1 лишилось пяти населенных пунктов в результате наступления САА северо-восточнее Хамы. ССА** готовится штурмовать позиции курдов в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают САА поддержку в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: полностью зачистили плато Аль-Хасс на юго-западе Алеппо от боевиков вооруженной оппозиции.

    «Исламское государство»1: потеряло населенные пункты Ат-Туфахия, Ат-Таляль Аль-Муталла, Ас-Суккари, Абу Кахаф, Аник Бажра к северо-востоку от Хамы; организовало взрыв в провинции Багдад в Ираке.

    Сирийская свободная армия (ССА): готовится к штурму позиций курдов в северной части Алеппо; открыла КПП «Абу Аз-Зандин» недалеко от города Аль-Баб в Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: потеряла порядка двухсот радикалов, а также около 50 высокопоставленных лидеров в столкновениях с САА в южной части Идлиба.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: понесла потери в столкновениях с САА в районе деревни Хазрама в Восточной Гуте Дамаска.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийская арабская армия (САА) начала новое наступление в восточной части оазиса Восточная Гута, ударив по фортификационным сооружениям исламистов антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам» на окраине деревни Хазрама, расположенной вблизи населенного пункта Аль-Нашабия. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News. За несколько часов правительственным подразделениям удалось занять несколько стратегических позиций, ранее оккупированных радикалами «Армии Ислама». Также данную информацию подтверждает Twitter-канал (QalaatAlMudiq). Кроме того, под контроль армии САР перешел район Таль Фирзат. По данным военных источников AMN, части САА продвигались одновременно с юга и с севера от поселения.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над всеми населенными пунктами, расположенными на холмах Аль-Хасс после четырехдневного наступления. Согласно сообщениям местных активистов, исламисты практически добровольно покидали занимаемые позиции, не сумев противостоять объединенным силам армии САР и российской авиации. Большая часть радикалов передислоцировалась в Идлиб, хотя по меньшей мере 28 исламистов были уничтожены на поле боя. В результате — около сотни населенных пунктов были освобождены. В настоящий момент войска САА продолжают разминировать территории.

    На севере провинции продолжает нарастать напряженность между поддерживаемой Турцией ССА и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Турецкий военный источник на своей странице в сети Twitter (Ozkok_) опубликовал фотографии боевиков Сирийской свободной армии (ССА), готовящихся к штурму позиций Сирийской демократической армии**** (SDF) в округе Африн на севере провинции.

    Между тем так называемое временное правительство вооруженной оппозиции заявило об открытии контрольно-пропускного пункта «Абу Аз-Зандин», расположенного на линии разграничения сил умеренной оппозиции и САА юго-западнее города Аль-Баб. Таким образом, как передает турецкий Twitter-канал (op_shield), местным жителям больше не придется передвигаться через территории, подконтрольные Рабочей партии Курдистана (РПК), которая рассматривается в Турции как террористическая организация.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Информационный портал Al Masdar News передает, что исламисты «Джебхат Ан-Нусры»1*** и союзной ей группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» продолжают контрнаступление в южной части провинции Идлиб. Ранее радикалам удалось вновь захватить у Сирийской арабской армии (САА) ряд деревень. Однако, несмотря на это продвижение, боевики несут значительные потери в живой силе и военной технике. Как передают военные источники AMN, не менее двухсот членов оппозиционных формирований, а также полдюжины полевых командиров были уничтожены в результате артиллерийских обстрелов САА и авиаударов российских ВКС. Так, среди ликвидированных лидеров «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 был Абу Аз-Зубейр Ал-Любнани — главарь отрядов, действовавших в районе сирийско-ливанской границы в Западном Каламуне, сообщает Twitter-канал (sayed_ridha). Напомним, силы САР готовятся возобновить наступление в Идлибе после прибытия подкрепления из Алеппо и перегруппировки войск.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Силы Сирийской арабской армии (САА) и союзных им проасадовских военизированных формирований начали крупную наступательную операцию против террористов «Исламского государства» в северо-восточной части провинции Хама. Новостное агентство Al Masdar News передает, что штурмовые подразделения САР при поддержке палестинских отрядов «Лива Аль-Кудс» и под прикрытием российских военных самолетов освободили населенные пункты Ат-Туфахия, Ат-Таляль Аль-Муталла, Ас-Суккари, Абу Кахаф, Аник Бажра. Напомним, боевики террористической группировки, отбившие часть территорий у радикалов вооруженной оппозиции, бежали из района населенного пункта Акербат в попытке избежать столкновений с правительственными войсками.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Шесть мирных жителей погибли или получили ранения в результате взрыва бомбы в северной части провинции Багдад, сообщает агентство новостей Iraqi News. По сообщениям местных активистов, самодельное взрывное устройство детонировало в районе городского рынка в населенном пункте  Аль-Тармия. Таким образом, «спящие ячейки» террористической группировки «Исламское государство» все еще осуществляют подрывную деятельность на территории региона, несмотря на то, что об уничтожении ИГИЛ было объявлено еще в конце прошлого года. Согласно ежемесячному отчету ООН, в декабре жертвами терактов ИГИЛ в Багдаде стали 122 человека.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 14 января 22.30: САА атакует ИГ в Хаме, плато Аль-Хасс в Алеппо зачищено от исламистов
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