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СМИ узнали о скорой отставке главы бюро Госдепа по делам беженцев
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    СМИ узнали о скорой отставке главы бюро Госдепа по делам беженцев

    19:12  14 Января 2018  /обновлено: 19:13  14 Января 2018
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    СМИ узнали о скорой отставке главы бюро Госдепа по делам беженцев

    Вашингтон, 14 января. Глава бюро по делам населения, беженцев и миграции госдепартамента США Саймон Хеншоу может уйти в  отставку, сообщает агентство Reuters со сслыкой на письмо самого дипломата своим коллегам. Ожидается, что он покинет свой пост в ближайшие дни.

    «Это связано с тем, что мне показалось, я провел достаточно времени (на этой должности — прим. ред. ФАН)», — пояснил Хеншоу.

    Он также добавил, что переходит на новое место работы каждый два-три года.

    Отметим, что Хеншоу занимал пост главы бюро с 2013 года. Свою деятельность в Госдепе США он начал в далеком 1985 году.

    В интервью агентству дипломат пояснил, что решение о его уходе является обычной практикой и не связано с политикой президента США Дональда Трампа.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #беженцы #сша #трамп
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