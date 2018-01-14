СМИ узнали о скорой отставке главы бюро Госдепа по делам беженцев

Вашингтон, 14 января. Глава бюро по делам населения, беженцев и миграции госдепартамента США Саймон Хеншоу может уйти в отставку, сообщает агентство Reuters со сслыкой на письмо самого дипломата своим коллегам. Ожидается, что он покинет свой пост в ближайшие дни.

«Это связано с тем, что мне показалось, я провел достаточно времени (на этой должности — прим. ред. ФАН)», — пояснил Хеншоу.

Он также добавил, что переходит на новое место работы каждый два-три года.

Отметим, что Хеншоу занимал пост главы бюро с 2013 года. Свою деятельность в Госдепе США он начал в далеком 1985 году.

В интервью агентству дипломат пояснил, что решение о его уходе является обычной практикой и не связано с политикой президента США Дональда Трампа.