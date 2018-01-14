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Лауреата «Золотого глобуса» обвинили в домогательствах
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    Лауреата «Золотого глобуса» обвинили в домогательствах

    19:01  14 Января 2018  /обновлено: 19:04  14 Января 2018
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    Лауреата «Золотого глобуса» обвинили в домогательствах

    Лос-Анджелес, 14 января. Американского комика и лауреата «Золотого глобуса» Азиза Ансари обвинили в сексуальных домогательствах после того, как он сходил на свидание с девушкой в 2017 году.

    Парочка познакомилась на вечеринке Aftermy Awards Emmy, вскоре они обменялись номерами телефонов. Через какое-то время актер позвал подругу на свидание. Они вместе поужинали, а затем отправились к нему в квартиру, расположенную на Манхэттене.

    Впоследствии девушка рассказала журналистам, что он начал к ней приставать. Американка подчеркнула, что подавала горе-кавалеру сигналы о том, что ей некомфортно в его присутствии. В итоге они посмотрели телевизор, после чего она поехала домой.

    На следующий день она получила сообщение от актера, в котором тот радовался прошедшему вечеру. Однако девушка ответила, что все произошедшее не принесло ей никакого удовольствия.

    На церемонии вручения «Золотых глобусов» Ансари появился со значком  движения Time’s Up, выступающего против сексуальных домогательств.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
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    #кино #голливуд #домогательства
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