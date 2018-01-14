Истребители F-16 Национальной гвардии США прибыли на военные учения в Эстонию

Таллин, 14 января. Истребители Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки в воскресенье прибыли на эстонскую военную базу «Эмари». Об этом журналистам сообщила пресс-служба Главного штаба ВС Эстонии.

Речь идет о 12 легких истребителях F-16, входящих в состав 112-й эскадрильи Нацгвардии штата Огайо. Они примут участие в военных учениях, которые продлятся до середины марта 2018 года.

«Одна из целей предстоящих учений — отточить мастерство в широкомасштабных воздушных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии», — отметил исполняющий обязанности главы Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Москву не беспокоит усиление военного присутствия Организации Североатлантического договора (НАТО) у российских границ.